Van Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evi yanan vatandaşa yardımda bulundu.

Boya temin eden öğretmen ve öğrenciler, daha sonra ellerine fırça ve boya alıp yangında zarar gören evin duvarlarını boyadılar.

Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencilerimiz Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ellerinin ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Proje çerçevesinde yaklaşık 15 gün önce mahallede evi yanan bir vatandaşa yardımda bulunduklarını anlatan Ahmetoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl takvimimizi belirlerken okulumuzda taşımacılık yapan bir şoförümüzün evinin yandığını duyduk. Kendisini ziyaret ettiğimizde evin iç ve dış cephesinin ciddi manada boyaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Kendi proje ekibimizle bunu paylaştıktan sonra yardımseverlerimize ulaşıp neler yapabileceğimiz planladık. Öğrencilerimizle birlikte 8 kova boya temin edip aileye teslim ettik. Bunun yanında kendimizde elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle beraber evi yanan velimize yardımcı olduk."

"Okul insani değerlerin de öğretildiği bir yerdir"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Alan Şefi Filiz Tercanlı ise proje kapsamında çevrede olup bitenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Müdürümüz de köyde yangını duymuş. Bizde daha önce yardımseverlerimiz aracılığıyla bize ulaşan boyalarımızdan buradaki aileye yardım ettik. Meslek lisesi öğrencilerimizle aileye yardıma geldik. Boya temininin yanı sıra öğrencilerimiz boya badana yapmak olsun, eşya taşımak olsun ellerinden gelen yardımda bulundular" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Projede bulunduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Çiğdem Baran isimli öğrenci de, şunları söyledi:

"İnsanlara yardım etmek, iyilik yapmak her anlamda güzel. Böyle bir projede olduğum için mutluyum. Kendim yaşamışçasına empati kurmaya çalıştım. Yaşanan her olay insanlar için zor olabiliyor. Onlara elimden geldiğince yardım etmek istedim. Çünkü bu benim en başta insanlık vazifem. Okul sadece matematik ya da Türkçe değildir. Aynı zamanda insani değerlerin öğretildiği bir yerdir. Biz okulda aslında hayata atılıyoruz. Hayata dair her şeyi öğrenme fırsatını okulda bulabiliyoruz ve bir şekilde kendimizi böylece geliştirebiliyoruz."