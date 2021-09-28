Sivas Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. "Gürün Tohması" da denilen bölge, Mağarabaşı ve Kuşkayası mevkilerinde yer alıyor.

Şuğul Kanyonu, kaynağı Gövdeli Dağı olan ırmağın aktığı, etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiden oluşuyor.

Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı, kanyon boyunca da farklı büyüklükteki mağaralar ilgi çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Birçok kuş türünü içerisinde barındırıyor

Herkesin rahatlıkla gezebileceği şekilde yapılan peyzajı ile de ilgi uyandıran Şuğul Kanyonu’nda, söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri görülüyor.

Kanyonda ayrıca birçok kuş da barınıyor. Sıvacı, karatavuk, boğmaklı ardıç, ökse ardıcı, dağ ispinozu, küçük karga, saksağan bölgede görülen türler arasında yer alıyor.

Şuğul Kanyonu’nda granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar da dikkat çekiyor. Yazının ilk olarak 1879 yılında coğrafyacı ve arkeolog Charles Wilson tarafından fark edildiği biliniyor.

Kanyonun başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik bir yürüyüş ile gezilebiliyor.

Haber: Uğur Yiğit