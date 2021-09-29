Onaranlar Kulübü’nün temelleri 2016 yılında Doğukan Güngör ve arkadaşları tarafından atıldı.

Kentin belirli noktalarında hasar gören objelerin onarılması ile başlayan yolculukları, bugün İstanbul sokaklarının çeşitli noktalarına yaptıkları yerleştirmeler ile devam ediyor.

Sayısı iki elin parmağını geçmeyecek kadar kişiyle yola çıkan Onaranlar Kulübü’nün bugün 2 binden fazla gönüllüsü bulunuyor.

Onaranlar Kulübü’nün en temel ilkesi ise sürdürülebilir katılımcılık ile insanların kendi kentlerine dahil olabileceği projeler oluşturmak...

Geniş gönüllü ağı

Onaranlar Kulübü’nün kurucularından Doğukan Güngör proje gönüllülerin yaratıcı endüstri elemanlarından meydana geldiğini söylüyor.

Aralarında endüstriyel ürün tasarımcılarından mimarlara, grafik tasarımcılardan illüstrasyon sanatçılarına birçok alandan gönüllülerin olduğunu anlatan Güngör, bunların projelerine yönelik ciddi bir kaynak sağladığını belirtiyor.

Onaranlar Kulübü faaliyetlerine ilk olarak Kadıköy’de sokak mobilyalarına farklı tasarımlar ekleyerek başladı.

Büyüklü küçüklü birçok kamusal projeye imza attıklarını söyleyen Doğukan Güngör’e göre insanlar en çok sokak yerleştirme projelerine ilgi gösteriyor.

Her aşaması ortak kararla ilerliyor

Sokak yerleştirmeleri sokağın ve sokaktaki eksiğin tespit edilmesi ile başlıyor.

Gönüllü katılımcılarla gerçekleştirilen toplantıların ardından ise sokağa nasıl bir onarma ve yerleştirme uygulanacağına karar veriliyor.

Gündemle paralel olarak sokaktaki halkın olumlu tepki vereceği düşünülen tasarımların belirlenmesinin ardından ise yerleştirmenin üretimine geçiliyor.

Genellikle üç boyutlu yazıcılar kullanılarak meydana getirilen tasarımlar montaj ve boyama işlemlerinin ardından kararlaştırılan sokağa yerleştiriliyor.

Çalınıyor, zarar veriliyor

Uzun uğraşların ardından sokaklara monte edilen bu yerleştirmelerin tahrip edildiği hatta ve hatta çalındığı da olabiliyor.

Doğukan Güngör ilk zamanlarda bu gibi durumlara çok üzülüp tepki gösterdiklerini söylüyor.

Zaman geçtikçe ise bu tip olaylara alıştıklarını söyleyen Güngör, çok beğenilmesinden dolayı çalınan bazı yerleştirmeler için çalan kişilerin kendilerine mesaj atarak olayı açıkladıklarına da şahit olduklarını anlatıyor.

Yerleştirmelerinin kasıtlı olarak tahrip edildiği zamanların da olduğunu belirten Doğukan Güngör, “Sokakla insan arası bir diyalog bu. Demek ki herkes iyi diyalog kurmak zorunda değil” diyerek özetliyor.

Önce Mario şimdi Snoopy

Onaralar Kulübü'nün son projesinin adı ise “90’larda çocuk olmak”.

Geçtiğimiz ay başlayan bu proje hem sokak sakinleri ve hem de vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazandı.

Kadıköy Moda’da bilgisayar oyunu karakteri Süper Mario karakteri ile başlayan projenin ikinci durağı ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş oldu.

Çizgi film karakteri 'Snoopy', klasikleşmiş kulübesi ile birlikte geçtiğimiz hafta Beşiktaş Mecit Ali Sokak’taki bir duvara yerleştirildi.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek



