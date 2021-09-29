Sinop’ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Bebeğin 2. yaş gününde sokaklar balonlarla süslendi, araçlarla şehir turu atıldı. İskele Meydanı’nda pasta kesildi.

Tuğkan Uraz için pastayı çocuklar üfledi, moral alkışı yapıldı. Kutlamaya hastanede olan Tuğkan bebek de annesiyle birlikte telefonla görüntülü bağlandı.

Haber: Aydın Yılmaz