Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SMA hastası Tuğkan için moral korteji
Sinop'ta, SMA Tip 1 teşhisi konulan Tuğkan Uraz bebek için moral korteji düzenlendi, doğum gününde pasta kesildi.
Sinop’ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu.
Bebeğin 2. yaş gününde sokaklar balonlarla süslendi, araçlarla şehir turu atıldı. İskele Meydanı’nda pasta kesildi.
Tuğkan Uraz için pastayı çocuklar üfledi, moral alkışı yapıldı. Kutlamaya hastanede olan Tuğkan bebek de annesiyle birlikte telefonla görüntülü bağlandı.
Haber: Aydın Yılmaz
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