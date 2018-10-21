Kuş sevgisi gelir kapısına dönüştü

Artvin'de yaşayan ve çocukluğundan itibaren kuşlara ilgi duyan Sait Kaçan, 10 yıl önce ağabeyiyle gittiği İstanbul'da gördüğü gökkuşağı ispinozunun renklerinden etkilenerek bir çift satın aldı.

Artvin ikliminde bakımı zor olan kuşu evinde üretmeye çalışan Kaçan, balkonunda özel izolasyonlu alan oluşturdu.

Sıcak ortamda yaşayan gökkuşağı ispinozunun üretimini başaran Kaçan, kuşları Artvin'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine satmaya başladı.

Ailesi için ek gelir kapısı oldu

Kuşların tanesini 150 liraya satan Sait Kaçan, ailesi için ek gelir kapısı oluşturdu.

Muhabbet kuşu, kanarya gibi farklı kuşlar beslediğini ve boş vakitlerinin çoğunu kuşlarla geçirdiğini anlatan Kaçan, şunları söyledi:

"10 yıl önce ağabeyimle İstanbul Eminönü'ndeydik. Orada gökkuşağı ispinozu gördük. 'Böyle bir kuş olabilir mi?' diye başta inanamadık çünkü rengarenk, boyanmış gibiydi. Oradaki satıcıdan Avustralya kökenli bir kuş türü olduğunu öğrendik. Bir çift aldık, Artvin'e getirdik."

Artvin'in tropikal kuşlar için uygun olmadığını belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen bu kuşları üretmek istedik. Önce evin içinde başladık. Evin bir odasını kuşlara ayırdık. Odaya kafesler yaptık, oda kafeslerle doldu. Sonra balkonda özel izolasyonlu bir yer yaptık. Bu kuşların yaşadığı ortamın sıcaklığının 20 santigrat dereceyi düşmemesi gerekiyor. Kış bile olsa ısıtıcılarla ortam sıcaklığını muhafaza ediyoruz. Kulübemizde kafes olayını bırakıp kuşların biraz daha özgür olması için doğal bir ortam oluşturmaya çalıştık."

Farklı şehirlere kuş satışı yapıyor

Sait Kaçan, kuşların başında kırmızı, hemen arkasında siyah, ardından mavi, sırtında yeşil, göğsünde mor ve sarı, kuyruğunun altında beyaz olmak üzere 7 renk barındırdığına dikkat çekerek, rengarenk olması nedeniyle insanların son zamanlarda bu kuşa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erkek kuşların renklerinin daha canlı ve belirgin olduğunu dile getiren Kaçan, "Kuşlar üreme döneminde 6 ya da 7 yumurta yumurtluyor. Yumurtladıktan sonra 14 gün boyunca kuluçkaya yatıyorlar. 14 gün sonra da yavruları çıkıyor. Yavrular 30-35 günde annesinden ayrılarak ayrı bir birey oluyor, 3 ayda da renklerini tamamlıyorlar" dedi.

Sait Kaçan, hobi olarak yıllarca uğraştıkları işin son 3 yıldır kendisi ve ailesine ek gelir kapısı olduğunu belirterek Bursa, İstanbul, Ankara, Erzurum, Trabzon ve Samsun gibi illere çok sayıda kuş satışı yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA