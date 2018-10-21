Kuzalan Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor

Giresun Dereli'de 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.

Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelale, 3 subasar orman ve 2 şimşir ormanında bulunuyor.

129 bitki ve 154 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor

Değişik türlerde ağaçların bulunduğu parkın iç kısmında, ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.

Orman, kaya ve akarsu-şelale ekosistem tiplerinin hakim olduğu park, doğal zenginliklerle ziyaretçilerine tabiatla iç içe olabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyor. Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor.

Her mevsim ilgi görüyor

Kuzalan Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken değeri Mavigöl ise Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerindeki Göksu Deresi'nde yer alıyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.

Turistlerin, her mevsim ilgi çeken gölün etrafında daha keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Rengarenk bitki örtüsü

Kuzalan Tabiat Parkı'nda sonbahar dolayısıyla renk cümbüşü yaşanıyor.

Parkın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık göl ve akarsularla bütünleşiyor.

Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların büründüğü sarı, kırmızı, yeşil ve pembe tonları, görenleri hayran bırakıyor. Bitki örtüsünün oluşturduğu görsel şölen, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA