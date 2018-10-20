Erzincan ovasında yetişen dermason kuru fasulyenin lezzet yolculuğu

Erzincan ovasında yetişen ve birçok restoranın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan dermason kuru fasulyesi, zahmetli bir yolculuğun ardından sofraları süslüyor.

Kentin kırsal kesimindeki köylerde çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında yetiştirilen fasulyeler, çapalama, sulama ve bakımlarının ardından hasat ediliyor.

Özellikle Çatalarmut köyünde yetiştirilip çiftçilerce hasat edilen fasulyeler, tarlada oluşturulan harmanda bir hafta boyunca güneşin altında kurutuluyor.

Tarlanın kenarına toplanıp patos makinesinde tanelerinden ayrıştırılan dermason kuru fasulyesi daha sonra ev hanımlarınca yeniden toprak parçalarından ve tanelerinin iriliğine göre ayrıştırılıyor.

Ev hanımlarınca bu işlem sonrası çuvallara konulan fasulyeler, araçlara yüklenip kent merkezi ya da diğer şehirlerde satılıyor.

Fasulye üretimi arttı

Başta İstanbul'da bulunan tanınmış restoranlar olmak üzere yurdun birçok ilinde tüketilen söz konusu fasulyenin bir kısmı da üreticilerce kışın tüketiliyor.

Zorlu bir işçiliğin ardından üretilip sofralara gelen fasulyeden yapılan güveç ve çeşitli yemekler damaklarda eşsiz lezzet bırakıyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, bu sebzenin üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kentin bu fasulyenin önemli üretim merkezlerinden olduğunu belirten Şahin, "Bu Türkiye'nin aranan lezzetlerindendir. Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar ilimizde yetişen dermason kuru fasulyesini aramakta ve bu tadı müşterilerine sunmaktadır. Fasulye üretimimiz son yıllarda yaptığımız projelerle artmakta olup 30 bin dekar alanda 5 bin ton fasulye üretimimiz mevcuttur" dedi.

Köy sakinlerinden Mesut Özendi de ürettikleri fasulyenin lezzeti ile bilindiğini söyledi.

Daha hasadı bitmeden satıldı

Köylerinde hasadın bu aylarda yapıldığını vurgulayan Özendi, "Fasulye hasadına başlamış bulunuyoruz. Erzincan yöresinde özellikle Çatalarmut köyünde yetişen dermason kuru fasulyesi meşakkatli ve zor şartlarda üretiliyor. Ürettiğimiz fasulyeye talep çok fazla. Daha hasadı bitirmeden ürünlerimiz satıldı" dedi.

Özendi, fasulyeye yoğun talep olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

"Fasulyenin meşhur olmasındaki en büyük özellik hasadının geç yapılması. Bu nedenle fasulyemiz genellikle yağmur ve soğuktan etkileniyor. Özellikle İstanbul bölgesinden çok fazla talep almaktayız. Fasulyenin en önemli özelliği bu bölgede yetişmesi, kendine has lezzetinin olması ve çabuk pişmesi. Aynı tohumu bir başka bölgede ektiğimizde aynı lezzeti alamıyoruz."

Kaynak: AA