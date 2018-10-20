Bursa'nın "Keles bebekleri" bölge kadınının gelir kaynağı oldu

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığının desteğiyle, bebeklerin üretimi bölgedeki kadınların önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

ORKÖY tarafından Keles Sorgun'daki 12 haneye yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 132 bin lira kredi desteği sağlandı.

Sorgunlu kadınların Halk Eğitim Merkezi atölyesi ile evlerinde yaptıkları, büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 boyda ürettikleri bebekler, 60 ila 180 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

ORKÖY'ün kredi desteğiyle dikiş makineleri yenilenen, kumaş ve iplikleri alınan kadınların el emeği göz nuru örgü bebekleri, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

"Köyümüzden göçü engelliyor"

Keles bebeği ustası Ayşe Durak, evde hobi amaçlı yaptığı bebeği teklif gelince atölyede üretmeye başladıklarını söyledi.

Senelerdir yöresel ve kültürel değerleri bu bebeklerle tanıttıklarını anlatan Durak, ürünlere Türkiye'nin her tarafından yoğun talep geldiğini vurguladı.

Durak, bebeklerin tamamının el yapımı olduğunu belirterek, "Buradaki bebekleri köylü kadınlar yapıyor. Onlar için farklılık oluyor bu iş. Hem evlerine ekmek götürüyorlar hem de dokuma ve iş öğreniyorlar. Çok memnunlar" dedi.

Zamanla makinelerinin eskidiğini bunun da kendilerini zorladığından bahseden Durak, "Makinelerimiz çok eskimişti zorlanıyorduk onları yeniledik. Biz bebek yaptıkça ekonomik olarak ayakta kalıyoruz. Bu da köyümüzden göçü engelliyor" dedi.

"Masrafların üstesinden geliyoruz"

Köylü kadınlardan Sıdıka Güneş, 1993 yılında Keles bebeği yapmaya başladığını söyledi.

"Niye kocamızın eline bakalım, niye biz emeğimizle para kazanmayalım?" diyerek bu işe girdiklerini anlatan Güneş, kırsal yerlerde sadece erkeğin çalışmasının yanlış olduğunu belirtti.

Güneş, bebekleri severek yaptıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Köylülerimiz çocuk okutuyor. Bu da onlar için masraf. Bu tür çalışmalar yaparak masrafların üstesinden geliyoruz. Bizim yaşımız geçti ama gençlerimiz geliyor arkadan. Zamanında bu bebekleri yapmak meşakkatliydi. Belki bu teknoloji o zaman olsaydı bu kadar köyümüz göç vermez, herkesin eli ekmek tutardı. Şimdi bu desteklerle inşallah göç olmayacak hane sayımız azalmayacak."

Kaynak: AA