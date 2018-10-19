Hurda malzemelerden at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, tamircilerinden bilye, zincir, amortisör, vida, balata ve buji gibi hurda durumdaki 30 bin parça malzeme topladı.

Otomobil ve motosiklet parçalarını atölyesinde bir araya getiren Altınorak, ''Diriliş'' adını verdiği 3 metrelik at heykelini 3 ayda tamamladı.

Mervan Altınorak, eserini 31 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak Hatay Tanıtım Günleri etkinliğinde sergileyeceğini söyledi.

Heykelin son kontrollerini yaptığını anlatan Altınorak, "Atıl durumdaki malzemeleri kaynak yaparak bir araya getirdim. Oldukça farklı ve güzel bir eser ortaya çıktı. Heykele bakmak için çevreden geçenler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Eserimin Ankara'da ilgi göreceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA