Hac parasını çobanlık yaparak biriktiriyor

57 yaşındaki Erzurumlu Musa Taşdemir memleketinden kilometrelerce uzakta çobanlık yapıyor. İşi, sabahın erken saatlerinde başlıyor, hava kararıncaya kadar devam ediyor.

Erzurum'dan Artvin Yusufeli'ye gelen emekli Musa Taşdemir, sevdiklerinden aylardır uzakta, Avcılar Köyünün sarp yamaçlarını karış karış geziyor. Elinde değneği, eşek sırtında 100 adet büyükbaş hayvanı güdüyor.

Aldığı para ile Hacca gitmeyi hedefliyor

Taşdemir, "Bu avcılar köyünde çobana ihtiyaç vardı. Muhtarla anlaştık görüştük. Geldim dört beş altı aydır hayvanları otlatıyorum. İnşallah aldığım parayla da Hacca gideceğim." dedi.

En büyük destek eşinden

Musa Taşdemir, bu süreçte en büyük desteği eşinden görmüş:

"Eşim de bana destek verdi Hacca gideceğim için. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu para da helal para olduğu için o da çok destek verdi."

Köylülerin de yardımı dokunmuş Musa Taşdemir'e. Onun için, köyün eski okulunu misafirhane yapmışlar.

Musa Taşdemir, Hacdan döndükten sonra da hayvancılıkla uğraşmak istiyor.

Kaynak: TRT Haber

