70 yaşındaki muhtar azmiyle örnek oluyor

Hisar Mahallesi'nde 35 yıldır muhtarlık koltuğunu kimseye kaptırmayan Bahri Aşık, eski radyo tamirciliğinin yanında 23 yıldır çeşitli basın kuruluşlarında sürdürdüğü muhabirlik göreviyle de dikkat çekiyor.

Ömrünün yarısını muhtarlıkla geçiren Aşık, birçok işi pratik bir şekilde çözüme kavuşturmasından dolayı mahalle halkının teklifiyle 1983 yılında tek başına girdiği muhtarlık seçimini kazandı.

Muhtarlıktaki iki döneminin ardından mahallede yol ve su gibi problemlerin yanında bir yerel televizyon kanalının da eksikliğini hisseden Bahri Aşık, 1995 yılında kendi imkanlarıyla ilçeye televizyon kanalı da kurarak muhtarlık dışında muhabirlik de yapmaya başladı.

Muhtarlık ve muhabirliği bir arada götüren Aşık, dayısından öğrendiği eski radyo tamirciliğini de el atarak hünerlerini bu işte de sergiledi.

Kısa sürede ün salan Bahri Aşık, birçok yerden gelen eski radyo tamirlerini de yaparak ek kazanç sağladı.

"Efsane muhtar olarak biliniyor"

Mahallede bir konteynerde muhtarlık hizmeti veren Aşık'tan evrak almak isteyen mahalleliyi, girişte, renkli görüntüler oluşturan eski radyolardan çıkan Türk Sanat Müziği nameleri karşılıyor.

Haber zamanı geldiğinde ise motosikletine binerek yola koyulan Aşık, takip ettiği programları fotoğraflayıp kamerayla kayda aldıktan sonra haberleştiriyor.

İlerleyen yaşına rağmen üç işi bir arada yapmasından dolayı ilçede "Efsane muhtar" olarak bilinen Aşık, işini severek yaptığını, vatandaşlara hizmet etmeyi sevdiği için muhtar olduğunu anlattı.

İnsanlara hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirten Aşık, "Muhtar olduğum için gurur duyuyorum. 35 yıldır seçiliyorsanız bu ayrı bir gururdur. Ben vatandaşa hizmet etmeyi çok seviyorum. Gazetecilik ve muhtarlık da bir hizmet olduğu için bu iki görevi de aşkla yapıyorum. Sürekli koşturuyorum. Zaten koşturmazsan yapamazsın" dedi.

"Bir işi severek yaptığın zaman hiç zorlanmazsın"

Birden fazla işle uğraştığını gören insanların şaşırdığından bahseden Aşık, şunları konuştu:

"Bazı kişiler, 'muhtar senin yaşın 70, hem radyo tamirciliği hem habere gidiyorsun hem de muhtarlık yapıyorsun, bununla nasıl başa çıkıyorsun' diyorlar. Bir işi severek yaptığın zaman hiç zorlanmazsın. Ben şu an 70 yaşındayım ama bir çok genç muhabirden hızlıyım. Gece bir olay olunca hepsinden önce ben orada olurum. Bazen habere giderken pantolon giymeyi unutup pijamayla gittiğim anlar bile oldu. Neden? Çünkü bu iş bir hevestir, heyecan gerektirir."

Muhabir olmanın avantajlarını da gördüğünü belirten Aşık, mahalleyle ilgili sorunları yöneticilere aktardığında, "aman bu işi hemen yapmazsak muhtar gazeteye de yazar bizi. İşini geciktirmeden yapalım" şeklinde gülümseten tepkiler de aldığını belirtti.

Kaynak: AA