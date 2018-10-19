Konya Sonsuz Şükran köyünde Ara Güler için çınar fidanı dikildi

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ve sanatçıların kerpiç evlerde yaşadığı Sonsuz Şükran köyünde anma töreni düzenlendi.

Köyün kurucusu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken, "Türkiye'nin ulu bir çınarı olan Ara Güler'i kaybettik. Kendisine rahmet diliyoruz. Bugün Sonsuz Şükran köyü topraklarında Ara Güler'in adını yaşatmak üzere, nesilden nesile serinlenecek bir çınar ağacı olarak yeniden hayatımızın içine katılması için bu fidanı dikiyoruz" dedi.

Ara Güler'in, kültür ve sanat dünyasının ulu çınarlarından biri olduğuna dikkat çeken Taşdiken, bundan sonra Türkiye'nin hayatını kaybeden her ulu çınarı için Sonsuz Şükran köyünde bir çınar dikeceklerini belirtti.

"Çınar ağacı uzun ömürlüdür"

Taşdiken, ülkenin önemli değerlerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çınar ağacı uzun ömürlüdür. Ara Güler ismi, Selçuklu yadigarı Anadolu topraklarında, hayatın içinde yüzlerce yıl bu çınar ağacıyla yaşasın istedik. Geride bıraktığı sanatı da bu ağacın gölgesinde serinleyen nesiller hatırlasın ve ondan ilham alsın istedik. Sonsuz Şükran köyünde bundan sonra her duayen için dikeceğimiz çınarlar, onların isimlerini yüzlerce yıl nesilden nesile aktaracaktır."

Konuşmaların ardından, çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene katılanlar, üzerinde Ara Güler yazan çınar yapraklarını yakalarına taktı.

Kaynak: AA