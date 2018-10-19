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Muğla'da sahile ölü arılar vurdu

Muğla'nın Ula ilçesinin Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde sahile vurmuş çok sayıda arı görüldü.

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Muğlada sahile ölü arılar vurdu

Doğal güzellikleriyle ünlü "sakin şehir" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş çok sayıda ölü veya ölmek üzere arı gördü.

Bazı vatandaşların dalgalar altında kalan arıları ölmemeleri için kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, vatandaşların, sahildeki arılardan kendilerini de haberdar ettiklerini söyledi.

Sahile vuran arıların, bölgedeki ters rüzgara kapılarak uçuş mesafelerini ayarlayamadıkları için denize düşen arılar olduğuna dikkat çeken Şahin, hayvanların birçoğunun bölgeye dışarıdan gelen yabancı arılar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği, sakin şehir, sahil, Muğla, arı
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