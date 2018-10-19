Bursa'da iki kardeş su kabağını gelir kapısına çevirdi

Fatma-Erhan Güler kardeşler, kurslarda eğitmenlik yaparak hem 300 kursiyere hem de su kabağı yetiştirmesi için tohum dağıtılan çiftçilere gelir kapısı açtı.

Antalya'dan getirdikleri su kabağı tohumlarını Uludağ'ın eteklerindeki kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere dağıtan Güler kardeşler, kursiyerlerle birlikte burada yetişen ürünleri alarak abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.

İnternet üzerinden ve çeşitli bölgelerde açılan sergilerle satışa sunulan ürünler, 80 ila 500 liradan alıcı buluyor.

Fatma Güler, 30 yıldır el sanatlarının tüm dallarında okullarda ve kurs merkezlerinde öğretmenlik yaptığını söyledi.

"İnsanlara güzel bir gelir kaynağı oldu"

Su kabağını yaklaşık 7 yıl önce işleyerek süs eşyaları üretmeye başladığını anlatan Güler, son iki yıldır da kendisinden esinlenerek bu işi öğrenen kardeşiyle kurslar verdiklerini anlattı.

Güler, insanlara meslek öğretmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yıldırım Belediyesinin katkılarıyla çok güzel bir öğrenci kitlesi oluşturduk. Fuarlarda, festivallerde tanıtımlarını yaptık. Kursiyerlerimize güzel bir iş imkanı sunduk. Yetişen ürünleri işleyip pazarlayarak bölgemizdeki insanlara ekonomik açıdan faydalı iş yaptık."

Güler, "İnsanlara güzel bir iş kapısı açtığımızı düşünüyorum. Su kabağını ışıklandırdık, süslendirdik, güzel işler ortaya çıkararak, abajur ürettik. Bunların bir tanesinin yapımı bazen bir ayı bile buluyor. Artık üreten kişinin zevkine kalmış bir şey. İnsanlara güzel bir gelir kaynağı oldu" dedi.

"Birçok sanat dalını su kabağı işleyerek icra edebiliyorsunuz"

Bir kamu kurumunda çalışan Erhan Güler de 2 yıl önce ablasının atölyesindeyken su kabağı işlemeye karar verdiğini belirtti.

Güler, ablasından bu işin tekniklerini öğrendikten sonra beraber eğitmenlik yapma kararı aldıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Su kabağının tozunu yuttuğunuz zaman bırakamıyorsunuz. Aslında birçok sanat dalını sadece su kabağı işleyerek icra edebiliyorsunuz. Eğitmenlik ve üretim yapıyoruz. Onlar da yaptıkları işleri satıp bu işten para kazanır hale geldi."

Kaynak: AA