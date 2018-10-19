Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Göç yolları üzerinde olması dolayısıyla her dönem farklı kuş türlerinin görüldüğü Van Gölü havzasındaki flamingolar, görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin sulak alanlarının 3'te 1'ini oluşturan havzanın kuzeyinde Erciş ilçesindeki Çelebibağı ve Kasımbağı sahillerinde görülen flamingolar, ziyaretçi ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların tek eşli olduğunu, birkaç yılda bir yumurta bıraktığını söyledi.

Bu kuşların insanların ve hayvanların zarar veremeyeceği uzak kesimlerde kuluçkaya yattığını anlatan Adızel, "Kuluçka alanları genelde çamur deryalarından oluşur. Yuvalarını yerde çamuru tas haline getirerek yaparlar. Bir yumurta bırakırlar. Yumurtalar 30-32 günde çatlar. Yavrular yaklaşık 100 gün sonra uçarlar" dedi.

Kasım sonuna kadar havzada kalıyorlar

Adızel, flamingoların her yıl şubat ayının ortasında Afrika'nın kuzeyinden Van Gölü'ne geldiklerini belirtti.

Bir hafta kadar dinlendikten sonra olgunluğa ulaşmış olanların Urmiye ve Hazar gölleri çevresindeki çamur deryalarına üremek için gittiklerini belirten Adızel, az sayıdaki genç bireyin ise Van ve Erçek göllerinde kaldığını söyledi.

Temmuz sonuna doğru üremesini tamamlayan flamingoların küçük gruplar halinde dönüş yolculuğuna başladıklarını anlatan Adızel, şöyle konuştu:

"Dönüş yolunda ilk uğradıkları yer Akgöl'dür. Dinlendikçe buradan Erçek ve yoğunlukla Erciş sahil kesimlere inerler. Flamingoların Van Gölü havzasındaki toplam sayıları 10 bin kadar. Genelde kasım sonuna kadar havzada kalıyorlar."

Kaynak: AA