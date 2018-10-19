Köpek yavru kediyi emzirip annelik yapıyor

Çanakkale'de Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi´nde yaşayan 21 yıllık öğretmen Emine Akın, yaklaşık bir ay önce Çanakkale Belediye Hayvan Barınağından kaniş cinsi bir köpeği geçici olarak sahiplendi.

Çanakkale Kepez Anadolu Toki Lisesinde tarih öğretmeni olan Akın, daha sonra köpeğine 'Işık' ismini verdi.

Geçtiğimiz günlerde ise Akın’a bir arkadaşı sokakta bulduğu bir yavru kedi getirdi.

Durumu kötü olan yavru kediyi veterinere götürüp bakımlarını yaptırarak, tedavi ettirdi.

Akın, kediyi evine getirdi. 5 yaşındaki kaniş cinsi 'Işık' adlı köpek, yavru kediye yakınlık göstermeye başladı. Kendisini kedinin annesi gibi benimseyen 'Işık', yavru kediyi emzirmeye başladı.

Yavru kediyi koruyup kolluyor

Annelik içgüdüsüyle köpek 'Işık'ın yavru kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürdü. Işık, yavru kediyi hem koruyup kolluyor, hem de annelik duygusu ile emziriyor.

İki sevimli hayvana geçici olarak baktığını ve sahiplendirmek istediklerini belirten hayvansever Emine Akın, “Arkadaşlarımdan barınakta bir tane küçük ırk, kardeşi ölmüş bir köpek olduğuna dair haber geldi. Köpeğin zor durumda olduğunu söylediler ve onu orada çaresiz bırakmak istemedim. Yaklaşık 1 aydır bende. İlk geldiğinde çok daha zayıf vaziyetteydi. Çok çaresizdi. 1 aydır bakıyorum ve bu hale geldi. Kediyi de arkadaşım sokakta bulmuş. Hastaydı ve gözleri akıyordu, çapaklıydı. Benim hayvan sevgimi bildiği için haberdar etti. Veterinere götürdüm. Bakımlarını yaptırarak tedavi ettirdim. Eve ilk getirdiğimde direkt köpeğimin yanına gitti. Köpeğim de onu yalamaya başladı. Aslında köpeğimin sütü yok. Ancak emmeye başladı. Köpeğim annelik içgüdüsü ile emzirdi. Dost bir ilişkileri oluştu. Kedim köpeği annesi, Işık isimli köpeğim ise kediyi yavrusu zannediyor. Ben şu anda geçici olarak bakıyorum. Onları çok sevecek bir sahip arıyorum. Keşke ikisini birlikte sahiplenecek bir aile çıksa” dedi.

Kaynak: İHA / TRT Haber - Şükrü Altuğ Acer