Artvin Karçal Dağları'nda sonbahar güzelliği

Her mevsim ayrı güzellikler sunan Artvin'in etrafını saran Karçal Dağları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendisine çekerken, sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaçlar farklı renklere bürünerek doğal bir güzellik oluşturuyor.

Vadilerde bitki örtüsündeki renk cümbüşü sonbaharın tüm izlerini yansıtırken, eteklerde bulunan buzul göllerin manzarasına ise doyulmuyor.

Beyaza bürünmüş dağların zirvelerinin sisli halinin de bu manzaraya katılması, fotoğraf tutkunlarına eşsiz dakikalar yaşatıyor.

Fotoğraf tutkunları nöbet başında

Fotoğraf tutkunları, renk cümbüşünü görüntüleyebilmek için Borçka'nın Heba Yaylası ve Şavşat'ın Aşağı Koyuncu, Yukarı Koyuncu ve Yavuz köyünü mesken tutuyor.

Yaylacılar ve orman köylüleri ise ilk kar düşene kadar evlerinde zaman zaman bölgeye gelen doğa tutkunlarını ağırlayarak misafirperverlik örneği sergiliyor.

Aile hekimi doktor Erkan Balta, şehrin ve iş stresinden uzaklaşmak için yaylalara çıktığını belirtti.

Sonbahar renklerinin ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Balta, "Doğanın renkleri içerisinde insan adeta kendini yeniliyor. Renklerle birlikte akan su ile birlikte adeta sizin de yorgunluğunuz üzerinizden akıp gidiyor" dedi.

Balta, doğanın kendisi için bir terapi merkezi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA