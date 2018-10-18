"Siyah inci" ustasının ellerinde şekilleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve çevresindeki arazide zengin yatakları olan obsidyen, kahverengi, siyah, yeşil renkte olabiliyor.

Obsidyen taşı, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak için veya fizik tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor.

10 bin yıl önce lavların hızla soğumasıyla oluşan obsidyen, İbrahim Usta'nın hünerli ellerinde birbirinden güzel takı ve ürünlere dönüşüyor.

Siyah inci yoğun ilgi görüyor

Sarıkamış'ta obsidyen işleme ustası olan 48 yaşındaki İbrahim Nar'ın elinde sanata dönüşen ve yaygın rengi sebebiyle "siyah inci" olarak bilinen obsidyenden yapılan takı ve tespih gibi çeşitli ürünler yoğun ilgi görüyor.

Mescitli mevkisinde obsidyen taşları toplayan Nar, atölyesinde bunları temizliyor.

Temizlenen obsidyen işlem göreceği ürüne göre kesilerek Nar'ın elinde hayat buluyor.

Obsidyen taşı işleme ustası İbrahim Nar, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Sarıkamış'ta çıkarılan obsidyenin yüksek derecede kristal olması nedeniyle çok kaliteli olduğunu vurgulayan Nar, "Biz obsidyene pırlanta, siyah inci diyoruz. Bu kadar kıymetli ve tarihsel geçmişi olan volkanik hazinenin Sarıkamış’ta oluşu ve bunun değerlendirilmesi bize nasip oldu" dedi.

"Türkiye'deki obsidyen yataklarının yüzde 70'i Sarıkamış'ta"

Nar, Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları ile çevresindeki volkanik dağların patlaması ve aniden soğuması üzerine zengin obsidyen rezervlerinin oluştuğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin obsidyen yataklarının yüzde 70'i Sarıkamış'ta bulunuyor" dedi.

Obsidyenin Sarıkamış için çok değerli olduğunu anlatan Nar, şunları söyledi:

"Sarıkamış bu konuda çok şanslı. Bu taş endüstriyel alanlarda farklı çalışmalar yapılırsa buradaki vatandaşlara büyük ekmek kapısı olur. Biz doğada insanların ayaklarıyla itip kaktığı bir malzemeyi onların yüzüğüne taş, kulağına küpe, eline tespih yapıp beğenilerine sunuyoruz, bu çok güzel bir çalışma."

Nar, kendisine ait atölyede obsidyen taşını gümüşle birleştirerek yeni tasarımlar yapıp ürünlerin değerini yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.

"Amacımız obsidyeni hak ettiği yere taşımak"

Bayanların bütün takılarını obsidyenle gümüşü birleştirerek yaptığını söyleyen Nar, "Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500'e yakın spa merkezi var. Volkanik cam obsidyen ısıyı muhafaza ettiği için bu spa merkezlerinde spa taşı olarak en çok tercih edilen, birinci sınıf malzeme. Erkeklerin olmazsa olmaz dediği tespih imalatı da yapıyorum" dedi.

Obsidyeni özenle işlediğini vurgulayan Nar, şunları konuştu:

"Bu madenden ilçemizdeki şehitleri anma törenlerinde kullanılan plaket, magnet, anahtarlık hazırlıyoruz. Farklı alanlarda üretim yapılabilmek için sürekli araştırıyoruz. Amacımız obsidyeni hak ettiği yere taşımak. Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistlerden çok olumlu tepki alıyorum. Ayrıca 500 bayana açtığımız kurslarda eğitim verdim. İnşallah onlar da ilerleyen süreçte bu işten kazanç sağlar."

Kaynak: AA