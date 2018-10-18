Sakarya'da 2 şehit ailesi oğulları için anı odası düzenledi

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş, 6 ay önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit düştü. Sakarya Karasu'da yaşayan ailesi, odasını şehit evlatlarının resimleriyle donattı.

Şimdi Şehit Ahmet Baş'ın yatağını Türk bayrağı süslüyor. Her an dönecekmiş gibi günlük eşyaları onu bekliyor.

Şehidin babası Polat Baş, oğlunun hatırasının her zaman onlarla yaşayacağını söylüyor.

Halkın ziyaretine açık

Karasu'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş'in odasında da şehidin anıları yaşatılıyor. Keleş, 26 ay önce Hakkari Çukurca Doğanlı bölgesinde şehit düştü.

Keleş ailesi ise şehit düşen oğullarının anılarıyla teselli buluyor.

İki şehidin anı odası da halkın ziyaretine açık.

Kaynak: TRT Haber