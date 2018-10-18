Göçerlerin dönüş yolculuğu zor şartlarda devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için Erzurum'daki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumaya başlamasıyla memleketleri Mardin'e dönmek için çıktıkları yolculuk devam ediyor.

Erzurum yaylalarından Mardin'e dönüşe geçen göçer ailelerden biri de Bayar ailesi.

Yaklaşık 1 ay önce yola çıkan aile, Muş'a ulaştı.

Zorlu yolculuklarında, akşamüstü uygun gördükleri nehir kenarlarına çadır kuran göçerler, gündüzleri de sürülerinin peşinde koşuyor.

Göçerlerin, atalarının yüzyıllardır kullandığı güzergahı takip ederek sürdürdüğü yolculukları yaklaşık 2 ay sürüyor.

"Bir aylık yolumuz kaldı"

Bu yolculukta erkekler koyun sürülerini otlatarak ilerlerken, kadın ve çocuklar topladıkları çadır ve eşyaları katır ve eşeklere yükleyerek yola koyuluyor.

Göçerler, yürüyerek günde ortalama 7 kilometre yol katediyor.

Göçer Agit Bayar, Erzurum'un Karayağız ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için günlerdir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaylalardan indiklerini belirten Bayar, şunları anlattı:

"Dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Bir ayda ancak Muş'a gelebildik. Bir aylık yolumuz kaldı. Biz önden koyunları otlatarak yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar ise sabah 05.00'te çadırları toplayıp katır ve eşeklere yükledikten sonra bizim bulunduğumuz yere gelip tekrar çadır kuruyor. Dinlenip ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra tekrar yola koyuluyoruz."

Kaynak: AA