Dedesinin anılarını yaşatan gezgin genç

Zaferullah Yıldırım, kendini tam zamanlı gezgin olarak tanımlıyor.

Hukuk bölümü mezunu olan Yıldırım, okulu bitirir bitirmez yola çıktı ve 45 ülkede 250'den fazla şehir gezdi.

Seyahatlerinin çoğunu otostopla yapan gezgin genç ilk seyahatini, 2005 yılında yaptı. Yıldırım, 4 yıl önce Filistin'e otostopla gitti. O günden beri de gezmeye devam ediyor. Bu seferki gezisi ise onun için çok özel bir yere...

Dedesiyle aynı kareleri çekti

Yıldırım şans eseri dayısının fotoğrafları arasında dedesi Dursun Ali Yıldırım'ın yıllar önce Almanya Stuttgart'ta çekilmiş fotoğraflarını buldu. Daha sonra bu fotoğrafları "Interrail Türkiye" grubundan paylaştı ve fotoğrafların ait olduğu yerleri öğrendi. Şehrin yapısı 30 yıl önceyle neredeyse aynı olduğu için işi kolaylaştı. Arkadaşıyla çıktığı yolculukta dedesinin yıllar önce çektiği kareleri canlandırdı.

"Dedem 2000 yılında kanserden vefat etti"

Dedemle aslında çok fazla bir anım yok. Ben çok küçükken vefat etmiş. Kendisi Almanya'da Stuttgart'ta bir araba firmasında çalışmış. Çekilen fotoğraflar bundan 30 sene öncesine ait. Annemin söylediğine göre vefatından 10 sene öncesi. Kendisi giyinmine çok özen gösteren bir insanmış. Giydiği kıyafetleri kendisine yakıştırmayı çok iyi biliyormuş. Dedem 2000 yılında kanserden vefat etti.

Kendisiyle anım sınırlı. Anım diyorum çünkü bir anı var. Babam memur olduğundan dolayı sehir değiştirdik birkaç tane. Ben aslen Trabzonluyum. Sivas'ta büyüdüm. Dedem bizi görmek için aracıyla kalkmış Sivas'a gelmiş. Koltukların kısımlarını sökmüşüz koltuktan ev yapmışız. Dedem de yaslanmış koltuğa bizi izliyor. O geldiği sene ablamla bana hediye getirmiş. Ablama mini piyano getirmiş. Piyano hala çalışıyor. Bana su tabancasi getirmiş. Getirdiği gün bozmuşum.

Dünya turunu ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz?

Dünya turu diye bir şeyin var olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman görüyorum. Ülkeden çıkıp hiç dönmeyeceğim diyen birçok insan var. Lakin öyle bir şeyin olması bana pek mümkün gelmiyor. Bir gün dönmemiz gerekiyor. Ama yeni yerler keşfetmek ve yeni yerler görmek hiçbir zaman sona ermez. Ne kadar yer görürseniz görün, yine keşfedecek yeni yerler ve yeni rotalar ortaya çıkacak.

Yolda olmak size neler kattı?

Öncelikle İngilizcemi çok geliştirdim. Sokaklarda bağlama çalarak para kazandım, hala da kazanıyorum ve masraflarımı çıkarıyorum. Bağlama yeteneğimi geliştirdim de diyebilirim. Hemen her ülkeden bir tanıdığım oldu. Sokaklarda ben bağlama çalarken bana eşlik edip evine davet eden onlarca insan oldu. Hepsiyle görüşüyorum. Otostop çekmenin zannedildiği gibi korkulacak bir şey olmadığını gördüm.

Haber: Gülçin Sakarya