Ali dede gönüllü olarak camilere 40 yıldır minber yapıyor

Müteahhitlikle uğraştığı dönemden kalan ceviz kerestelerini değerlendirmek için başladığı minber yapımında yaklaşık 40 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Ali Önder, bugüne kadar 16 camiye minber yaparak hayır duası aldı.

Yapımı devam eden Darende Yazıköy Camii ve Gürün Tepecik köyündeki cami için hazırladığı minberleri tamamlayan Önder, mekanlar hazır olunca minberleri gönderecek.

Yaklaşık 4 ayda tamamlayabildiği minberleri Malatya, Sivas, Kayseri ve Trabzon'daki camilere bağışlayan Önder, insanlığa kalıcı bir eser bırakmanın gururunu yaşıyor.

"Hayrıma yapıyorum"

Eskiden babasıyla ahşaptan kapı, pencere gibi işler yaptığını anlatan Ali Önder, babasından öğrendiği marangozluğu bugüne kadar sürdürdüğünü belirtti.

İnşaat ustalığı ve müteahhitlik yaparken, hobi amacıyla mahallelerinde ailesine ait, daha önce değirmen olarak kullanılan mekanı atölyeye çevirdiğinden bahseden Önder, mesleği bıraktıktan sonra o dönemden elinde kalan ceviz kerestelerini hayırlı bir işte değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.

Önder, daha sonra çevresindeki camilerde kullanılan, sedirden yapıldığı için dayanıksız olan minberleri ceviz ağacından yapılan daha dayanıklı ve estetik minberlerle değiştirmeye karar verdiğini belirterek, "Allah bana büyük bir zevk ve gönül verdi. Sıhhatim yerinde, kerestem de vardı. 1982'den bu yana camilere hayrıma minber yapıyorum. İki minberlik daha kerestem var ondan sonra herhalde bu işi bırakırım" dedi.

"Amacım örnek olmak"

Yaptığı minberleri Malatya, Sivas, Kayseri ve Trabzon'daki camilere bağışlayan Önder, "Allah rızası için bu işi yapıyorum. Amacım örnek olmak. Bir kişi dahi olsa heveslenir 'ben de yapayım' derse ne mutlu bana" diye konuştu.

Önder, "Minberin her parçasını öperek yapıyorum. 'Ben gideceğim, siz kalacaksınız, beni unutmayın' diye severek yerlerine monte ediyorum. Camiye yolcu ederken de bir kız gelin edermiş gibi oluyorum. Yaptığım minberde hocanın her cuma çıkıp hutbe okuması ne güzel. Allah bunu bana nasip etti, herkese de nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Para, mal, mülk hepsi boş"

Minber yapımının incelik ve hassasiyet gerektirdiğini belirten Önder, daha güzel işçiliğinin olması için çoğu zaman gecelere kadar çalıştığını söyledi.

Önder, "Hayatımda her şeyi gördüm, geçirdim ama en güzel iş Allah'ın evine hizmet etmek. Bu kadar daha ömrüm olsa yine minber yaparım. Başka hiçbir iş görmem. Para, mal, mülk hepsi boş" dedi.

Kaynak: AA