Büyük şehirlerin "bal kabağı" Afyonkarahisar'dan gidiyor

Yoğun şekilde patatesin yetiştirildiği Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde, çiftçilerin alternatif ürün olarak bal kabağı üretimine yönelmesi dikkat çekiyor.

Ürettikleri kabağın kilosunu 50 kuruştan satan çiftçiler, verim ve fiyattan memnun.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın patates üretimi yönünden Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu söyledi.

Son dönemde çiftçilerin, İl Müdürlüğünden uzmanların da teşviki ile patates tarlalarında "ara ziraati" olarak bal kabağı üretimi yaptıklarını belirten Acar, "Yani tarlaların alt tarafında patates, üst tarafında bal kabağı var. Bu şekilde resmi kayıtlarımızda olmayan ama 'ara ziraat' şeklinde yapılan yaklaşık 2 bin dekar civarında bal kabağı üretimi var. Bunları da koyduğumuz zaman bizim 3 bin dekara yakın bal kabağı üretimimiz var" dedi.

Dekar başına verimlilik dikkate alındığında 2 bin 500 ile 3 bin ton civarında bal kabağı üretimi yapıldığını aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz hem patatesten para kazanıyorlar hem de bu şekilde ara ziraatiyle bal kabağından da gelir elde ediyorlar. Bal kabağı üretiminde Afyonkarahisar'ı öne çıkarıyoruz. Ekstra bir gelir oluyor çiftçilerimize. Batıdaki illere coğrafi yakınlığımız, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi bal kabağının pazarlanmasında da avantaj sağlıyor. Bal kabağı genellikle büyükşehirlere gönderiliyor."

"Afyon kaymağıyla çok güzel bir lezzet oluşturuyor"

Acar, yüksek rakımın, yörede yetişen meyve, sebzenin lezzet ve kalitesine olumlu yansıdığından bahsederek, şunları söyledi:

"Bal kabağımız diğer illerde üretilenlere göre oldukça lezzetli. Dolayısıyla büyük şehirlerdeki ünlü lokantalarda bal kabağı tatlıları da Afyonkarahisar'ın bal kabağından yapılıyor. Tüketicilere Afyonkarahisar bal kabağını tatmalarını tavsiye ediyoruz. Bal kabağı Afyon kaymağıyla çok güzel bir lezzet oluşturuyor."

Üreticilerden Yasin Kılınçer de, yaklaşık 10 yıldır bal kabağı yetiştirdiklerini anlattı.

Kabağı mayıs ayında ektiklerini belirten Kılınçer, şöyle konuştu:

"Yetiştirme süreci ağustosa kadar devam ediyor. Eylülden itibaren suyunu bırakan ürünü ekim ayında hasat ediyoruz. Ekim ayı boyunca birçok ile gönderiyoruz. Genellikle Ankara ve İstanbul'a gidiyor. Rekoltemiz yüksek. Depolama açısından sıkıntımız yok. Et kalınlığı, aroması gayet uygun. Çok beğenilerek tüketilen bir ürünümüz. Biz de satışından memnunuz. Şu anda her bölgemizden talep var. Bölgede üretim miktarı her yıl artıyor. Pazarımızı sürekli geliştiriyoruz."

