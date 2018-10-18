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PTT Uluslararası Föy Yarışması'nda altın madalya kazandı

PTT, Çin'in Makao özel yönetim bölgesinde düzenlenen 15. Uluslararası Föy Yarışması'nda, yer aldığı kategoride birinciliği elde ederek altın madalya kazandı.

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PTT Uluslararası Föy Yarışmasında altın madalya kazandı

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, filateli alanındaki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Föy Yarışması'na bu yıl 20'den fazla posta idaresi katıldı.

UPU üyesi ülkelerin posta idarelerinin iştirak ettiği Çin'in Makao özel yönetim bölgesindeki yarışma A, B ve C kategorilerinde düzenlendi.

A kategorisinde yılda 30'dan az, B kategorisinde yılda 30-69, C kategorisinde ise yılda 70'ten fazla pul tedavüle çıkaran posta idareleri yarıştı.

C kategorisinde yarıştı

PTT, bu yıl 21-24 Eylül'de düzenlenen yarışmaya C kategorisinde katıldı.

Kurum, iki panoda 2015-2017 yıllarında tedavüle çıkarılan filatelik ürünlere ait 32 föyünü sergiledi.

Şirket, yarışmada 81 puanla birinciliğe ulaşarak, ilk kez altın madalya kazandı.

PTT AŞ, Uluslararası Föy Yarışması'nda daha önce de 2014 ve 2016'da iki kez üçüncülük ödülü almıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: pul, PTT, posta idareleri, kategori, altın madalya
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