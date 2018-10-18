Trabzon'da Yenimahalle muhtarlığı 61 yıldır aynı aileye emanet

Orhan Batur'un babası Ali Raif Batur, 1957 yılında 30 yaşındayken yerel seçimlerde muhtar seçilerek bu görevi 35 yıl devam ettirdi.

1992 yılında vefat eden Batur'dan sonra yine aynı yıl yapılan yerel seçimlerde mahalle sakinlerinin ve azaların desteğini alan 69 yaşındaki Orhan Batur, o tarihten itibaren aynı mahallede babasının ardından 26 yıldır muhtarlık yapıyor.

"Muhtarlık hizmet işidir"

Batur, babasının vefat etmeden önce mahallenin işlerini yaparak, onun yanında yıllarca stajyer gibi çalıştığını söyledi.

Batur, Ortahisar ilçesinin yaklaşık 84 mahallesi bulunduğunu belirterek, "Bütün mahalleler içerisinde babadan oğula seçimle geçen tek muhtarlık olarak görev yapıyorum. 1957 yılında devraldığımız muhtarlığı 61 yıldır devam ettiriyoruz. Muhtarlık görevi hizmet işidir" dedi.

Sevmeyen birinin bu görevi devam ettiremeyeceğini belirten Batur, şunları söyledi:

"Uzun yıllar futbol oynadım. Genç yaşta emekli oldum. Batur ailesi olarak, Yenimahalle'de yaklaşık 100 yıldır ikamet ediyoruz. Bu mahallede doğup, büyüdüm, yaklaşık 70 yaşındayım. Ama hala aynı mahallede ikamet ediyorum."

Yeniden aday olmak istiyor

Batur, insanlarla iletişim içerisinde olmayı ve hizmet etmeyi sevdiğini anlatarak, muhtarlığın yanı sıra babasının 1986 yılında mahallede kurduğu Yenimahalle Spor Kulübü'nün de yöneticiliğini yaptığını söyledi.

Batur, mahalle sakinlerine hayvan sevgisini aşılamak için muhtarlık binasında ve çevresinde kedi ve "Misket" adında bir köpek beslediğini belirterek, "Muhtarlıkta işlerimi bitirir, mahallede dolaşırım, çay ocağında arkadaşlarla sohbet ederim. Bu zamanlarda Misket hep benimle birliktedir. Mahalle sakinleri de artık Misket'i tanıyor. Görenler, 'Muhtarın köpeği' diyorlar" dedi.

Sağlığının da el verdiği sürece muhtarlığı devam ettirmek istediğini belirten Batur, 2019 yerel seçimlerinde görev için yeniden aday olmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA