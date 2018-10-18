Van Gölü'nün mavisi yeşille buluşuyor

Mera varlığı açısından en zengin illerden biri olan ancak ormanlık alan konusunda aynı durumda olmayan Van'da, yeşil alanların artırılarak erozyonun önlenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) başlatılan ağaç dikme seferberliği devam ediyor.

Kentte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi'nin bulunduğu Van Gölü'nün karşısındaki Artos Dağı'nın eteklerinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

500 bin fidanı toprakla buluştu

Tarihi ve turistik değerlerin bulunduğu gölün mavisini yeşille buluşturmak için zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle çorak yamaçları teraslandırıp ardından fidan diken ekipler, yeşil alanların sayısını artırarak kentin turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Ekipler, 30 bin dekarlık alanda yürüttükleri erozyon kontrol çalışması kapsamında 500 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli, bu yıl yatırım programının temelini toprak muhafaza ve erozyonla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu söyledi.

Bölgenin iklim şartlarına uygun sedir, sarıçam ve badem ağaçlarını tercih ettiklerini belirten Kandilli, "Tarihi Akdamar Adası'nın karşısındaki dağları tercih etmemizin sebebi, buraların turistik bir bölge olması. Mavisiyle ünlü Van Gölü'nü dağlardaki yeşillikle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"50 bin dekarlık alanda çalışma yaptık"

Yeşillendirme çalışmalarının yanında toprak kayması ve sel kontrol çalışmalarını da yürüttüklerini anlatan Kandilli, şöyle söyledi:

"Bu çalışmaların neticesinde tükenmekte olan yer altı su kaynaklarında artış yaşandığını gözlemledik. Bu durum, yaptığımız çalışmaların hem toprağa hem de suya ne kadar değer kattığını göstermektedir. Erçek Havzası'nda bugüne kadar toplam 50 bin dekarlık alanda çalışma yaptık. Çalışmalar sonucunda sel felaketlerinin önüne geçtik. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde artık sel felaketleri gerçekleşmiyor. Bu durum, maddi, manevi ve can kayıpları açısından çok önemlidir."

Kandilli, toprakla buluşturulan fidanların korunması ve bakımı için de bir ekip oluşturduklarını, ormanlık alanları 24 saat denetlediklerini anlattı.

"Ziyaretçilerimizi Türk bayrağımızla karşılamak istedik"

Genelde yüksek eğilimli yerlerde çalıştıklarından bahseden Kandilli, şunları konuştu:

"50 personelle bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Engebeli alanlar olduğu için zor şartla çalışıyoruz. Dağ başlarında yüzde 40, 50 eğimli ve yüksek risk taşıyan yerlerde araçlarımız teras yapıyor. Özellikle tarihi ve turistik yerlerin bulunduğu Van Gölü'nün mavisini yeşille bütünleştirmek istiyoruz."

İlçe girişinde taşların boyanmasıyla oluşturulan ay yıldızlı Türk bayrağına da değinen Kandilli, "Şehitlik mevkisine 50 bin fidan diktik. Ardından 100 metre çapında ay yıldız bayrağımız ve birlik, beraberliğimizi temsil eden söz yazdık. Hem tepenin ismine uygun hem de şehrimizin girişine bunu yaparak ziyaretçilerimizi Türk bayrağımızla karşılamak istedik" dedi.

Kaynak: AA