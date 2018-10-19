Uludağ'a teleferikle rengarenk sonbahar yolculuğu

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, beyaz örtüye alışkın olan ziyaretçiler, bugünlerde teleferikle sarı ve yeşilin tonları arasında yolculuk edebiliyor.

Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergah boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine bugünlerde seyir zevki yüksek yolculuğa çağırıyor.

Yaz sezonunu, büyük çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, sonbahar tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor.

Ziyaretçiler, yolculuğun ardından piknik yapmak için de Sarıalan İstasyonu'nda inerek doğanın tadını çıkarabiliyor.

22 dakikalık renkli yolculuk

Bursa Teleferik AŞ Acente Sorumlusu Candemir Filizkıran, her 20 saniyede 8 kişiyi Uludağ'a taşıdıklarını belirtti.

Filizkıran, 8 kişilik cam kabinlerin 360 derece görüş imkanı sağladığını ve seyir zevkini artırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Teleferik 2014 yılında yenilendi. Şu anda genç bir tesisimiz var. Konforlu taşıma sistemiyle beraber yürüttüğümüz güzel bir hizmetimiz var. Teleferiğimiz dakikada 3 servis yapmakta ve her vagonumuz 8 kişi almakta. Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, oradan bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine yani oteller bölgesine 22 dakikada götürüyoruz."

"Uludağ'ın sonbahar güzelliği bir başka"

Yaprakların ekim ayı itibarıyla sararmaya başladığını, teleferik güzergahı boyunca sarı ile yeşil arasında her tonu bulmanın mümkün olduğunu ifade eden Filizkıran, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminde Arap akışı çok oluyor. Ortadoğu ve Uzak Doğu'dan turistler burayı tercih ediyor. O bölgelerde böyle güzellikler olmadığı için burayı tercih ediyorlar. Türkiye onlar için büyük bir nimet. Sonbahar geçiş dönemi."

Yolcu sayısı azalsa da teleferiğe ilginin sürdüğünü belirten Filizkıran, "Uludağ'ın sonbahar güzelliği de bir başka. Yeşilin binbir çeşit rengi olduğu gibi, sarı olan yaprakların rengi de çok fazla. Kırmızısı, sarısı, sarının birkaç rengi, envaiçeşit tabii güzelliği sonbaharda yaşanmakta. Güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen yerli ve yabancı turistleri teleferik ile yolculuğa davet ediyoruz" bilgisini aktardı.

Kaynak: AA