Giresun Göksu Travertenleri turizme kazandırılacak

Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde bulunan Göksu bölgesindeki travertenler için İl Özel İdaresince "Göksu Travertenleri Projesi" hazırlandı.

Proje, Yeşil Yol güzergahı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planı'na uygun olarak hayata geçirilecek.

Bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla, doğal yapının ve kaynakların korunarak, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması için hazırlanan 921 bin lira bütçeli proje, DOKA tarafından kabul edildi.

Proje sözleşmesinin DOKA ile imzalanmasının ardından bölgede çalışmalara başlanacak ve projenin tamamlanmasıyla Mavigöl, Kuzalan, Pınarlar ve yaylalar bir bütün olarak yeni bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

Turizm çalışmalarına hız veriliyor

Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapılan İl Turizm Yönetim ve İcra Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2019 yılı faaliyetleri içerisinde yapılması kararlaştırılan çalışmalara da hız veriliyor.

Bölgede artan ziyaretçi sayısı ile birlikte var olan otopark sorununun çözümü için Sarıfakıoğulları'nın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Pınarlar köyünde kullanılmayan atıl durumdaki yapılar ıslah edilerek, yöre halkının el sanatlarını satabileceği satış üniteleri, yeme içme üniteleri gibi turizme hizmet edecek noktalara çevrilmesi için proje çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında, yörede faaliyette olmayan eski soda fabrikası KOSGEB ve DOKA projeleri ile iyileştirilerek alana gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekecek şekilde kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA