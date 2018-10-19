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Çin'de ortalama yaşam süresi 2040'a kadar 80'i geçecek

China Daily gazetesinin haberine göre, tıp dergisi The Lancet tarafından 195 ülkenin 2016'dan 2040'a kadar yaşam süreleri üzerine çalışma yapıldı.

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Çinde ortalama yaşam süresi 2040a kadar 80i geçecek

Dünyada 2040'a kadar Çin'in de aralarında olduğu 59 ülkede ortalama yaşam süresinin 80 yıl üzeri olacağı tahmin edilen çalışmada, kazalar, alzheimer ve karaciğer hastalıklarından ölümlerin artacağı belirtildi. 

Japonya, Singapur, İspanya ve İsviçre'nin yaşam süresinin 85 yıl üzeri olacağı belirtilirken, 2040'a kadar ülkelerin mevcut yaşam süreleri sıralamasında değişiklikler bekleniyor.

Çin'de uzayacak ABD'de azalacak

Mevcut durumda ortalama yaşam süresi uzunluğu bakımından dünyada 68'inci sırada olan Çin'in 39'uncu sıraya yükseleceği kaydedilirken, ABD'nin ise 43'üncü sıradan 64'üncü sıraya gerilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte 2040'a kadar birçok ülkenin yaşam süresinde iyileşmeler olacağı ortaya konurken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Zimbabve gibi Afrika ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerinin 65 yılın altında kalacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaşam süresi, singapur, çin, alzaymır, abd
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