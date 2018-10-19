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Marmaris'in orkideleri ile biyoçeşitliliğe dikkat çekilecek

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğine dikkat çekmek için düzenlenen ve sekiz gün sürecek "Marmaris 1. Orkide Günleri" başladı.

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Marmarisin orkideleri ile biyoçeşitliliğe dikkat çekilecek

Muğla Marmaris'te düzenlenen "Marmaris 1. Orkide Günleri"nde Türkiye'deki biyoçeşitlilik ortaya konulacak.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Tamamı orkidelerden oluşan "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi 22 Ekim Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmaris’in bu sefer sadece orkidelere ev sahipliği yapmasının farkındalığını yaşadıklarını söyledi.

Marmaris 1. Orkide Günleri organizatörü Jeoloji Mühendisi Hakkı Çopuroğlu, amaçlarının Türkiye’deki biyoçeşitliliğe vurgu yapmak olduğunu belirtti.

Türkiye’de 150 çeşit orkide türü bulunduğunu anlatan Çopuroğlu, "Orkidelerin 84'ü Muğla bölgesinde. Marmaris'te çok sayıda sanatsal etkinlik yapılıyor ama farkındalık ortaya koymak için Marmaris 1. Orkide Günleri'ni yapıyoruz. Türkiye tek başına Avrupa kıtasına eşdeğer bir biyoçeşitliliğe sahip."dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmaris’in bu kez sadece orkidelere ev sahipliği yapmasının farkındalığını yaşadıklarını söyledi.

Etkinlik, 26 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: çiçek, orkide, Marmaris
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