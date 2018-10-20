"Tabiatın kalbi" Bolu'da ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanları barındıran "tabiatın kalbi" Bolu, yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve kolay ulaşım sağlanan Bolu, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parkları ve Yedigöller Milli Parkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası alanları, 9 ayda yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi ziyaret etti. Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Tabiat parklarını ve milli parkı ziyaret edenler, yaban hayatının da içerisinde bulunduğu bölgede otellerde, kamp alanlarında ya da karavanlarda konaklama imkanı buluyor.

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller bölgesi, yurt içinden ve dışından gelen fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanı oluyor.

Fotoğrafçılar, bölgede güzel fotoğraflar çekebilmek için uzun süre çalışma yapıyor.

"Doğal alanları ziyaret edenlerin sayısı her yıl artıyor"

Bolu Valisi Aydın Baruş, kentin dört mevsim barındırdığı ayrı güzellikle hem Türkiye'de hem de dünyada bilindiğini söyledi.

Doğal alanları ziyaret edenlerin sayısının her yıl arttığını aktaran Baruş, "2017'de Gölcük, Abant ve Yedigöller'e 1 milyon 250 bin kayıtlı ziyaretçi aldık. Bu yılın 9 ayı itibarıyla da 1 milyon 150 bin civarındayız. Bu rakamın yıl sonuna kadar 1,5 milyonu geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Baruş, Yedigöller bölgesinin, özellikle ekim ayı ortası ile kasım ayının ilk haftalarında ülkenin her tarafından ziyaretçi ağırladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen ziyaretçilerimiz oluyor. Kamp yapmak isteyen gençlerimiz oluyor. Bu bölgeye özellikle birkaç hafta içerisinde, hafta sonları binlerce ziyaretçi alacağımızı tahmin ediyoruz."

Yedigöller yolu rahatlayacak

Baruş, konaklama anlamında da tatilcilerin il ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, "2017'de 750 bin konaklama var ilimizde. Bunun önemli bir oranı yerli turist. Yabancı turist oranı yüzde 9'lar seviyesinde. Farklı ülkelerden tatil için Bolu'ya gelen insanlar var. Bunu ne kadar çok çeşitlendirirsek ilimizi ne kadar iyi tanıtırsak yabancı turist sayısının önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyoruz" dedi.

Vali Baruş, özellikle Yedigöller'e gidiş ve dönüşün sıkıntılı olduğundan bahsederek, şunları konuştu:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüşerek buraya alternatif yol yapılması konusunda anlaştık. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü orman içi çalışmalarını devam ettiriyor. Bolu merkeze dönüşü sağlamak üzere 11 kilometrelik güzergah çalışması var. Altyapı işlemleri devam ediyor. 2019 yılında bu yolla gidiş ve dönüş trafiğinin rahatlayacağını düşünüyoruz."

Baruş, Bolu'da sonbaharın ayrı bir güzel olduğunu belirterek, doğal güzellikleri görmek ve leziz yemeklerden tatmak isteyenleri kente davet etti.

Kaynak: AA