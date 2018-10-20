Yaralı sokak hayvanları "Motovetle" trafiğe takılmadan tedaviye erişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Motovet, trafiğin sıkışık olduğu durumlarda yaralı kedi, kedi ebatlı köpek veya yavru köpek gibi hayvanlara en hızlı şekilde ulaşarak, hayvanı müdahale edilecek birime taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya hasta sokak hayvanlarına ulaşmak için 26 hayvan nakil aracı bulunurken, ihbarların yüzde 70'inin kedi olması nedeniyle nakilde kolaylık için Motovet adı verilen motorize ekip oluşturuldu.

2 yıldır hizmet veriyor

İstanbul genelinde yaklaşık 2 yıldır hizmet veren Motovet ekibi, veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşuyor.

Tepeören Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı Başhekimi Veteriner Metin Fidan, 153 üzerinden yaralı ve hasta sokak hayvanı ihbarlarının ekipler tarafından değerlendirmeye alındığını ve ihbarın yapıldığı bölgenin trafik durumunun kontrol edilerek, araç gönderildiğini anlattı.

Trafiğin sıkışık olduğu bölgelerde yaralı hayvana ulaşmak için Motovet'in görevlendirildiğini belirten Fidan, "Motovet, can dostlarımıza daha hızlı ve daha aktif nasıl müdahale edebiliriz fikriyle ortaya çıktı. Amacımız, hızlı ve kaliteli hizmet vermek. Sıkışık trafikte yaralı kedi, kedi ebatlı köpek veya yavru köpek ihbarı aldığımızda Motovet'i hemen buraya yönlendiriyoruz. Motovet yaralı hayvanı alıp, en yakın tedavi birimimize getiriyor" dedi.

Faaliyetin yararlılık açısından değerlendirmesi yapıldıktan sonra sayısının artırılacağını ve diğer birimlerde de hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Fidan, şunları konuştu:

"Motovet, Cebeci birimimizde hizmet veriyor. Şu ana kadar 620 yaralı veya hasta hayvan taşındı. Köprü yolunda tıkanıklık olduğunda, nakil aracı gidemediğinde hemen Motovet devreye alınıyor. Örneğin Avrasya Tüneli'nde bir yavru kedi vardı. Motovet hızlı bir şekilde gitti, yaralı kediyi alıp getirdi ve kedinin tedavisine başlandı. Yaralı hayvanı aldıktan sonra aciliyet durumuna göre değerlendirip, en hızlı müdahale edebileceğimiz birime ulaştırıyoruz."

"Çiftlik hayvanları ihbarları daha çok kış aylarında geliyor"

Metin Fidan, Çiftlik Hayvanı Nakil Aracı'nın da otoyol veya ana yollarda trafiği tehlikeye sokan yaralı at, eşek gibi çiftlik hayvanlarına müdahale amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Önceden çiftlik hayvanlarını taşımak için araç bulmakta çok zorlandıklarını belirten Fidan, "Artık 153 üzerinden gelen ihbarlar, birimlerimiz üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Buna göre aracımız ihbar biriminden hareket ediyor, bölgeye gidip yaralı veya trafiği tehlikeye atan hayvanı araca yüklüyor, birimlerimize getiriyor ve hayvanların bakımlarına ve tedavilerine başlıyoruz" dedi.

Sahibi tarafından terk edilen, sokağa atılan veya kaçan manda, at, eşek, koyun gibi hayvanlar konusunda ihbar aldıklarından bahseden Fidan, şöyle konuştu:

"Genellikle at ihbarı geliyor. Aracın çarptığı ayağı yaralanmış veya hayvanlar tarafından saldırıya uğramış hayvanlar da oluyor. Bazen kağıt toplayıcıları, hurdacılık yapanlar veya çiftliklerinde hayvan bakanlar, bu hayvanları kış mevsimi gelince sokağa bırakıyorlar. Daha çok kış aylarında ihbarlara gidiyoruz. Bu aracımızla İstanbul genelinde hizmet veriyoruz. Şu ana dek 43 çiftlik hayvanını taşıdık. Alındıktan sonra tedavisi ve bakımı yapılan çiftlik hayvanları sahiplendirilebiliyor."

Kaynak: AA