Sırbistan'da yaşayan 64 yaşındaki Miroslav Pavlovic, komşularının özenerek baktığı kayalık üstündeki evini 40 yıl önce inşa etti.

Pavlovic, ailesinden ayrılıp kendi yuvasını kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti.

Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe yaşıyor

Pavlovic, evin yapım aşamasında en zor kısmın gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek, "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık" dedi.

"Doğayla iç içe olmayı seviyorum"

Kayalığın tepesindeki evinde doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Pavlovic, uzun yıllar tek başına kaldığı bu eve şimdi kızı ve torunuyla gittiğini ve torunu ile burada vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Evi inşa ederken doğaya ayak uydurduğunu belirten Pavlovic, şöyle konuştu:

"Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım."

Kaynak: AA