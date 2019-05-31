Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimi ile 2019 Kadir Gecesi, bu geceyi 1 Haziran'a bağlayan zaman dilimine denk geliyor.

11 ayın sultanı ramazanın içinde yer alan Kadir Gecesi'nde ibadetlerin ve duaların ne kadar önemli olduğu sünnet ve hadislerde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık olacak.

Dinin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim'de yüceliğine ve kutsiyetine işaret edilen tek gece Kadir Gecesi. Bu konu, Kur'an-ı Kerim'de Kadir sûresinde ele alınıyor. “Kadir” kelimesi hüküm, şeref ve yücelik anlamlarına geliyor.

Kadir Gecesi'nin şerefli ve yüce olmasının 2 nedeni

Kadir Gecesi'nin önemli olmasının sebeplerini Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı anlattı:

"Bunlardan birincisi, Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu durum, gecenin kutsiyetini, kadrini ve değerini artırmaktadır. Çünkü Kur’an insanlığa yapılan son çağrı, uyarı ve müjdedir. Bu insanlığın gidişatı, dünya ve ahiret mutluluğu açısından son derece önemlidir. Kur’an’ın gelişi ile tarihin akışı değişmiş, insanlık, hak, adalet, merhamet gibi birçok üst değeri yeniden uygulama fırsatı bulmuştur. İman, ibadet, ahlak ve toplumsal hayatla ilgili değerler, teoride kalmamış, aksine ete kemiğe bürünmüş ve pratikte yaşanmıştır. Bu değerler, günümüz dünyasında Müslüman topluluklar, iç ve dış çeşitli musibet ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmış olsalar da halen uygulanmaya devam etmektedir. Yani Kur’an, günümüzde de hayatın çok değişik alanlarında insanlar için şifa ve rahmet olma özelliğini sürdürmektedir.

İkinci olarak bu gecede yapılan ibadetler, çok faziletli ve sevap açısından çok bereketlidir. Bu gecenin bin aydan hayırlı olması bu anlama gelmektedir."

Kadir Gecesi Allah Resulü'nün duası

Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı hadis rivayetlerinde geçen bir olayı şöyle anlattı:

"Hazreti Peygamberin arkadaşlarından biri, 'Geçmiş milletler daha uzun ömürlüydü. Dolayısıyla onlar Allah Teâlâ’ya daha fazla ibadet edip sevap kazanıyorlardı, ancak bizler böyle bir imkândan mahrumuz' der ve onların ibadetinin çokluğuna gıpta eder. İşte ayetin bu olay üzerine nazil olduğu nakledilmektedir. Böylece ibadet ve Allah rızasını kazanma noktasında son derece arzulu olan Hz. Peygamberin arkadaşlarına büyük bir fırsat tanınmıştır. Çünkü çokça ibadet etmek ve salih amel işleyecek şekilde ömürleri uzun olmasa da, iyi değerlendirdiklerinde çok büyük mükâfat ve sevaba erecekleri bir geceye kavuşmuş oldular. Tabii ki bu bütün Müslümanlara verilen çok değerli bir müjde ve paha biçilmez bir fırsattı.

Bu gece ile ilgili Allah Resulü’nün şu duayı da bize öğrettiğini görüyoruz:

'Allahumme inneke ‘afuvvun tuhibbu’l-afve fe’fu annî' (Allahım sen çok affedensin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.)

"Alışkanlık haline gelen günahlar bir daha işlenmemeli"

"Allah Teâlâ’nın insanları affetmeyi sevmesi insanlar için büyük bir fırsat ve müjdedir. Bu gecede bu tekrarlanır. Ama mümin bununla yetinmez. Esas olan, işlediği günahları, belki alışkanlık haline getirdiği bazı günahları bir daha işlememeye karar vermesidir. İşte esas olan budur. Kadir Gecesi'nde böyle bir dönüşe karar verilmelidir. İlahi emirlere bağlılık konusunda niyetler tazelenmelidir. Kararlılıklar pekiştirilmelidir.

Yoksa Kadir Gecesi'nde yapılan bir takım hayırlı ameller orada kalacaksa, yani arkası gelmeyecekse bu Kadir Gecesi'ni gerçek manada bir ihya ve değerlendirme olmaz. Bir Müslüman günaha devam etmez. İbadetlerini sürekli aksatmaz. İslami tesettürü ihmal etmez. Ahlak açısından yanlış davranışları adet edinmez. Kibir, gösteriş, cimrilik, kabalık, gıybet, haset vb. hastalıkları alışkanlık haline getirmez. Çünkü bu tür günahlara devamın sonu hayırlı olmaz. Bunların her biri vebaldir, Allah’ın rızasından ve rahmetinden uzaklaşmak demektir. İşte Kadir Gecesi'ni değerlendirmek, bu anlamda günahlardan tevbe etmek demektir. Daha doğrusu buna karar verip insanın hayatında beyaz bir sayfa açması demektir."

Bütün yeryüzü melekler tarafından kuşatılır

Kaslı, "Allah’ın rızasını arayan ve bunu hayatının gayesi haline getiren mümin bu geceyi ihya etmek için elinden gelen gayreti gösterir. Son zamanlarda yaygınlaştığı şekliyle televizyon karşısında mevlit ve Kur’an dinlemekle bu gece ihya edilmez. Dolayısıyla bu gece teravih namazı ihmal edilmemelidir. Ayrıca geçmiş namazlar kaza edilebilir. Sabah namazında cemaate gidilmelidir" dedi.

"Hayat Kur'an-ı Kerim ile anlam kazanır" diyen Prof. Dr. İbrahim Karslı, şunlardan bahsetti:

"Eğer kişi Kur’an’la böyle bir beraberlik elde ederse ve Kur’an’ı gönül kulağıyla dinlerse, dünya ve ahirette mutluluk ve saadetin kapısını açmış olur. Kadir Gecesi'nin değerli oluşunun sebeplerinden biri de, Duhân suresi 3 ve 4. ayetlerde işaret edildiği gibi bütün hikmetli işler bu gecede kararlaştırılmaktadır. Bu gecede Allah Teâlâ sadece hayırlı işleri takdir eder. Akşamdan sabaha bütün yeryüzü melekler tarafından kuşatılır. Namaz kılan, zikir, tefekkür ve ibadetle meşgul olan müminlerin iyiliği için dua ederler. Onların bağışlanması için Allah Teâlâ’ya yalvarıp yakarırlar."

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Kaynak: TRT Haber