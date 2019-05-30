Havaların ısınmasıyla Ordu'nun Korgan ilçesindeki Apsut ile Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda, sarı ve mor renkte orman gülleri açtı. Güller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, orman güllerinin bugünlerde açtığını belirterek, "Orman gülü, renkleri ve kokusuyla çok güzel bir bitki. Bugünlerde yaylaya çıkan herkes bu gülleri rahatlıkla görebilir" dedi.

Orman güllerinin, arıcılar için de önemli olduğundan bahseden Kaya, arıların bal üretimine çok ciddi katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA