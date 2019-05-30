Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu...

İlçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor. Lokumlar, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla paketleniyor.

Üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Bayram boyunca 100 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak

3 katlı, 6-8 odalı konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan tarihi ilçede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 100 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.

"Mucize bitki" olarak nitelendirilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, her sokak başına üretici ve satışını yapan esnaf tarafından ücretsiz ikram edilecek.

Yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tercih edecek.

Kaynak: AA