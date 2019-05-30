İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesinde yani yarın idrak edilecek.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Camilerin listesi Diyanet'in sitesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşların bu kutlu geceyi ifa edebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 38 bin 690 cami, sabaha kadar açık bırakılacak.

Buna göre, ülke genelinde Kadir Gecesi sabah kadar açık kalacak cami sayısı bakımından ilk üç sırada bin 571 ile Antalya, bin 275 ile Şanlıurfa ve bin 222 ile Ankara yer aldı.

Diğer illerde ise başta merkez camiler olmak üzere İstanbul'da bin 210, Ordu'da bin 7, Diyarbakır'da ise bin 206 cami, Kadir Gecesi sabaha kadar açık tutulacak.

Ayrıca Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camii'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek.

Vatandaşlar, Kadir Gecesi sabaha kadar açık camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kur'an-ı Kerim inmeye başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti.

Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmediğini vurgulayan Okur, şöyle konuştu:

"Sevgili Peygamberimizin, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuş. 27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiş ama burada yüzde 100 bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek."

Okur, Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiğini anlatarak, bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını söyledi.

Kaynak: AA