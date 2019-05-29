566 yıl önce aşılmaz denilen surlar aşıldı ve İstanbul fethedildi. Fethin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han, mezarı başında anıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beraberindeki heyetle, Fatih Camii'in haziresindeki türbeyi ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmet'in ruhuna Kuran-ı Kerim okundu. Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

Öte yandan “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen yarışma kapsamında sergi açıldı.

Fetih kutlamaları ise akşam saatlerinde Maltepe Sahili'nde gerçekleşti. Kurulan dev sahnede özel fetih filmi gösterildi.

Bu çerçevede ışık, su ve lazer gösterileri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Birliği de konser verdi.

Kaynak: TRT Haber