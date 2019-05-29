Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nazimiye'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 22.42'de ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nazimiye'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 22.42'de ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: TRT Haber