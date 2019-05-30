14 hız treni, dev dönme dolapları ve eğlenceyi doruğa çıkaracak daha pek çok oyuncak...

Hepsi Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark'ta. Yeni adı Wonderland Eurasia olan tema parkında, Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'nın yeni eğlence merkezi 2 aydır hizmet veriyor. Bugüne dek 2 milyonun üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı.

Wonderland Eurasia İletişim Direktörü Nilüfer Silsüpür, geçmişte kalan bayram şenliklerini çocuklara tekrar yaşatmak istediklerini söyledi.

"Yüz boyamadan palyaçoya 2 bin 117 oyun ünitesiyle farklı gösteriler sunacağız. Buradaki oyun ünitelerinin tamamı eğitici. Sınırsız tüm oyuncaklardan faydalanmak istiyorsak 50 lira, sadece içeriye girmek ve temasını tanımak istiyorsak 5 lira."

Wonderland Eurasia, bayram tatili süresince kapılarını sabah 11.00'den gece 01.00'e kadar açık tutacak.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Oğuz Karatoprak