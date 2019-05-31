Dinin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim'de yüceliğine ve kutsiyetine işaret edilen tek gece Kadir Gecesi.

Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece. Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar anlamına geliyor.

Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Allah, Kur'an-ı Kerim’in ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla Hazreti Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gönderdi. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetiydi.

Hazreti Peygamber, 610 yılında bir ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda tefekküre daldığı sırada ilk vahyi aldı.

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyurularak bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi Müslümanlara, Allah’ın rahmetine kavuşma, sevap kazanma ve affedilme için kaçırılmaması gereken fırsatlar veriyor.

Kadir Gecesi neler yapılmalı

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için ramazan ayında ve özellikle de son 10 gününde teravih namazlarını kılmaya, itikafa girmeye çalışılmalı.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlardan tövbe edilmeli, kişi kendini hesaba çekmeli, Kur’an-ı Kerim okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalı.

Hazreti Muhammed, bu gecelerde bol bol “Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet” şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Tesbih namazının önemi

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed’den de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygun.

Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklarında, nafile namazlardan sadece teravih, küsuf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiska (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülüyor.

Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması söyleniyor.

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Kaynak: TRT Haber