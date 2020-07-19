Bölge tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Konuralp Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

"Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan ve 3 yıldır kazıların devam ettiği Roma Köprüsü'nun yer aldığı alanda görev yapan ekip, çevre temizliği sırasında yeni yavrulamış bir köpeğe rastladı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni yuva yaptıkları yavru köpekleri sahiplenen kazı ekibi, 7 yavrusunu beslemekte güçlük çektiğini düşündükleri anne köpeğe destek için hayvanları biberonla beslemeye başladı.

Kazı ekibi, "7 cüceler" ismini verdikleri ve adeta bebek gibi baktıkları yavru köpekleri sahiplendirmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Şantiyemize ayrı bir renk kattılar"

Kazı alanının şantiye şefi mimar Yusuf Kelekçier, kazı alanında temizlik çalışması yaparken bir köpeğin yavruladığını fark ettiklerini söyleyerek, "Yavrulara anneleriyle birlikte bakmaya başladık. Şantiyemize ayrı bir renk kattılar. Onlara '7 cüceler' diyoruz" diye konuştu.

Kelekçier, yavru köpekleri biberonla beslediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"7 yavruyu beslemek için annelerinin sütü yetmiyor. Bu nedenle biz de süt vererek destek oluyoruz. Maskotumuz oldular. Buradaki yorgunluğumuzu alıyorlar. Açıkçası sahiplendirmek isterim. Şantiye ortamında çalışıyoruz. Yüksek yerler var. Araçlarımız gelip gidiyor. Bu ortam onlar için pek güvenli değil. Vatandaşlara bir çağrıda bulunuyorum; çok güzel yavrular. Hayvan sevgisi olan insanları sahiplenmeleri için bekliyorum."

[Fotoğraf: AA]