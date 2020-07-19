Hakkari'ye 18 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası, bir tarafında karlı dağlar bir tarafında da geniş alanlara yayılan rengarenk çiçeklerle güzel manzaralar oluşturuyor.

Yayla civarında yer alan Seyithan buzul gölü çevreye ayrı bir özellik katıyor. Burası dağcılık ve kayak sporları için de uygun bir alan. Ayrıca, Berçelan Yaylası'nın batısında bulunan Golan Yaylası, yörenin en önemli kayak merkezi olabilecek bir konumda. Golan Yaylası'na 15 km'lik yolla ulaşılıyor.

Doğaseverler, yeşilin bin bir tonunu barındıran çiçeklerin arasında fotoğraf çekerken, Seyithan buzul gölünde yüzerek serinliyor.