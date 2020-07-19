Ötücü özelliği ile kıymetli türler arasında gösterilen ve Türkiye'deki 4 ötücü güvercin türü arasında yer alan Bayburt güvercini, adını aldığı kentte yüzyıllardır "kültürel bir miras" olarak gönüllü kişiler tarafından besleniyor.

Yörede "çift kukul" olarak da anılan güvercin, ötüşündeki düzgünlük nedeniyle dünya kuş literatüründe "Türk fısıldayıcısı" olarak biliniyor.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, güvercinin tanıtımının yapılmasına katkıda bulunmak üzere güvercin yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Vali Epcim, “Bayburt güvercini dünyanın bir değeri. Sesinin güzelliğiyle bilinen bir tür. Bu değerimizi tanıtmak istiyoruz. Bayburt’un Türkiye’nin hatta dünyanın değeri. Bu güvercinin meraklısı insanlar bize ulaşmaya başladılar. Çok değerli. Hatta değişik dönemlerdeki üreticilerin bir otomobil fiyatına bir Bayburt güvercinini sattıkları olmuş” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Kışın üşümesinler diye damlarına soba kurarlar"

Vali Epcim, Bayburt’u ve güvercinini konu alan bir belgesel için çekimlere eylül ayında başlayacaklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Kırmızı ayaklı paçasız ve çift tepe olurlar. Bayburt güvercinlerini genelde Bayburt ve köylerinde damlarda beslerler, küme halinde alıştıkları yerlere özgür bırakılırlar ele alınmadan beslenmesi kuşun ürkek olmasının bir nedenidir. Bayburt güvercini İstanbul'da çatı katlarında beslenmek için uygun değildir. Güvercinin yere inmesi, toprakta gezmesi kuşa ait bir özelliktir. Dişisine kur yapmak için öterken çıkardığı ses kulağa hoş gelir ve bu sesin uzun olması kuşun değerini misli misli artırır. Bayburtlular bu kuşları damlarda beslerler. Kışın üşümesinler diye damlarına soba kurarlar."