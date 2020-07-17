Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’ndeki ahırda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evin bahçesindeki ahırdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ahırda bulunan 3 hayvan telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.