Haber Giriş: Kaynak: AA
Yuvasından düşen kırlangıç için itfaiye ekipleri seferber oldu
Bilecik'te yuvasından düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.
Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, belediye çalışanlarının ihbarı üzerine binadaki yuvasından yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yola düşen yavru kırlangıcı yerine yerleştirmek üzere çalışma başlattı.
Kentin ana yolunun bir süre trafiğe kapatan ekipler, kırlangıcı bir karton kutuya koyarak itfaiye merdiveni ile kuşu yuvaya koydu.
Çevredeki vatandaşlar, duyarlı davranışları dolayısıyla belediye personeline teşekkür etti.
Etiketler: kırlangıç yuvası bozüyük bilecikSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:26
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