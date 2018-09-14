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"Kardeşlik" için kilometrelerce pedal çevirdi

Sporcu Ramazan Değer, bisikletiyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Habur Sınır Kapısı'na "kardeşlik" için kilometrelerce pedal çevirdi.

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&quot;Kardeşlik&quot; için kilometrelerce pedal çevirdi

Ramazan Değer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Şırnak Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdi.

Habur Sınır Kapısı önünde açıklamada bulunan Değer, Kapıkule'den Habur'a bisikletle 12 günde ulaştığını söyledi.

Hedefine ulaştığını kaydeden Değer, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

"Amacım sınırdan sınıra 2 bin kilometre pedal çevirmekti. Kardeşlik ve sevgi için pedal çevirdim. 12 gündür yoldaydım. Yolda çok rampalar gördüm, lastiğim 10 kez patladı" diyen Değer, Edirne'den çıktığı yolda Kocaeli, Bolu, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin güzergahını takip ederek Şırnak'a ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Silopi, ramazan değer, pedal, Kapıkule, Habur
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