Apartman sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla öğrencilere burs sağlıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa'da hayata geçirilen projeyle bölgedeki apartman sakinleri maddi imkanları yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimi için bir araya geliyor.

Dördüncü yılına giren ve yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek projede yer almak isteyen apartman ya da toplulukların kayıtları Süleymanpaşa Belediyesi tarafından alınmaya başlandı.

"Şimdi öğrencilerimize destek zamanı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat,150 öğrencinin geçen yıl burs imkanından yararlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Okumak isteyen ancak maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilerimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu projede siyah-beyaz, siyasi görüş ya da bizi ayırıcı hiçbir şey yok; birlik olarak öğrencilerimizi geleceğe taşımak var. Şimdi öğrencilerimize destek zamanı."

Apartmana asılan plaket ile farkındalık yaratılıyor

Başkan Eşkinat, herkesin ufak katkılarla çocukların geleceğe taşınacağını antararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işe başladıktan sonra apartman girişine "Bu apartman bir üniversite öğrencisi okutuyor" diye bir plaket astık ve farkındalık yarattık. Bu levhayı gören insanlar ‘bu nedir’ diye sorduklarında onları bilgilendiriyoruz ve herkes de bir heves uyandırıyor.

Arkadaşlarımızdan biz de katılalım diyenler oldu. Ancak bizim bu projede amacımız aramıza 3-5 kişi daha katmak değil, Süleymanpaşa genelindeki apartmanları, kişi ve kurumları da içine alarak böyle bir proje gerçekleştirip öğrenci okutulmasına vesile olmaktır. Hedefimiz herkesi bu projeye katmak ve sürekliliği olan geniş bir ağ kurmak."

Projeye destek veren apartmanlara, "Bu apartman bir öğrenciyi okutuyor" yazılı plaket veriliyor.

Proje ile ilgili bilgi almak, burs veren olmak ya da burs başvurusu yapmak için Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alınabileceği belirtti.

Kaynak: AA