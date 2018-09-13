Motosiklet tutkunlarından lösemiyi yenen Yusuf Ege'ye sürpriz

Ankara caddeleri 6 yaşında yakalandığı lösemiyi yenen, motosiklet tutkunlarının organizasyonuyla hastaneden evine motorların eşlik ettiği limuzinle giden Yusuf Ege Ölçer'in mutluluğuna şahitlik etti.

Lösemi teşhisinin ardından yaklaşık 2 senelik tedavi sürecine giren Yusuf Ege, 14 doz kemoterapi ve babasından yapılan ilik naklinin ardından sağlığına kavuştu.

Yusuf Ege'nin motosiklete hayranlığını, sosyal medya paylaşımlarından öğrenen motosiklet tutkunları, zorlu mücadeleyi kazanan küçük çocuğa taburcu olacağı gün için bir sürpriz hazırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosikletçiler, Yusuf Ege'yi minik motosikletiyle hastaneden çıkardı. Kendisini bekleyen onlarca motoru görünce büyük sevinç yaşayan Yusuf Ege, annesine ve kardeşine sarılarak coşkusunu paylaştı.

Kendisi için kiralanan limuzine binen küçük çocuğa, yol boyunca onlarca motosiklet eşlik etti.

Yusuf Ege'yi, evinin önünde hastaneden çıkacağı günü heyecanla bekleyen akrabaları ve komşuları karşıladı.

"İnandığım için başardım"

Yusuf Ege, tedavi sürecinde doktorlarının söylediklerine uyduğunu belirterek, "Artık iyileştim, inandığım için başardım" dedi.

Anne Seyhan Ölçer de mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediklerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Çıkmaza girdiğimizi düşündüğümüz anda mucizeler başladı. Babasından alınan ilikle ameliyat oldu. Mucizeydi. Çok zor günler geçirdik. Çok dibe vurduğumuz anlar oldu. Ama çıkmayı bildik. Şükürler olsun. Şu an oğlumun nefes alması kadar güzel bir şey yok."

Ölçer, oğlunun da hayata azimle sımsıkı tutunduğunu vurgulayarak, diğer hasta yakınlarına "Artık yapacak bir şey kalmadı dense dahi umutlarını kaybetmesinler. Biz başardık, herkes başarabilir" dedi.

"Hastalığı yenmenin en büyük yolu motivasyon"

Motosiklet tutkunu Kemal Onay, kendisinin de çocukken yakalandığı lösemiyi yendiğini söyledi.

Yusuf Ege'ye destek için Bursa'dan Ankara'ya geldiğini belirten Kemal Onay, şöyle söyledi:

"Ben de aynı süreçlerden geçtim. Lösemiden kurtulmak için inanmak birinci şarttır. Bu tarz bir motivasyonun olduğunu duymak beni etkiledi. Çünkü bu hastalığı yenmenin en büyük yolu motivasyondur."

Kaynak: AA