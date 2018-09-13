Kapadokya turist sayısında son üç yılın zirvesinde

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı bu yılın 8 ayında 1 milyon 958 bin 764 turist ziyaret etti.

Erciyes ve Hasan Dağı'nın milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavları zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırılmasıyla ortaya çıkan eşsiz doğal güzelliklere sahip Kapadokya'da ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yıl ocak ayında 102 bin 540, şubatta 110 bin 289, martta 172 bin 33, nisanda 320 bin 287, mayısta 280 bin 246, haziranda 250 bin 960, temmuzda 309 bin 850, ağustos ayında ise 412 bin 559 turist gezdi.

En çok talep Göreme Açık Hava Müzesi'ne

Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 958 bin 764 turistin ziyaret ettiği Kapadokya'da, turist sayısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 85, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 artış oldu. Söz konusu dönemde en çok talep gören turistik merkezlerin başında 699 bin 469 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı.

Kapadokya, 2016'da ocak-ağustos döneminde 1 milyon 57 bin 823, 2017'in aynı döneminde ise 1 milyon 497 bin 682 turisti ağırlamıştı.

"Turist sayısı yıl sonuna kadar 2 milyonu aşacak"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, bölgedeki ziyaretçi yoğunluğunun yıl sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Kapadokya'nın daha çok ilkbahar ve sonbahar döneminde turizm yoğunluğu yaşadığını belirten Durmaz, eylül-ekim ayı süresince bölgedeki tesislerde rezervasyon yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Durmaz, talebin bölgedeki işletmelerin yüzünü güldürdüğünden bahsederek şöyle konuştu:

"Kapadokya'da 2018 yılı turizm açısından hareketli ve dolu geçiyor. Bölgede, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturuyor. Uzakdoğulu ve Latin Amerikalı turistler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden turistler Kapadokya'yı tercih ediyor. Tahminimize göre, yıl sonuna kadar turist sayısı 2 milyonu aşacaktır."

Son üç yılın ocak-ağustos döneminde bölgeyi ziyaret eden turist sayısı şöyle:

Kaynak: AA